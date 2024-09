Feirantes de Manaus se reúnem com deputados

Representantes das feiras do Produtor e da Banana, ambas em Manaus, se reuniram nesta quinta-feira, (26), com os deputados Comandante Dan (Podemos) e Delegado Péricles (PL), na sede da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). Eles buscam apoio à crise enfrentada pelas feiras, em razão da estiagem severa que o Amazonas enfrenta.

Os permissionários Renata Santos, Claudete Sabino e Francisco Ramos, da Feira do Produtor, e Moacir Cintrão, da Feira da Banana, alertaram sobre o risco de desabastecimento e majoração de preços que os cidadãos amazonenses e manauaras passam.

Eles alegam que as mercadorias já não chegam por via fluvial, em razão do comprometimento da trafegabilidade dos rios e que a única alternativa, a BR-319, tem grandes problemas, especialmente no trecho do Igapó-Açu, onde há uma travessia de balsa quase inviabilizada pelo nível do rio, já impróprio à navegação. A espera por uma vaga na balsa já ultrapassa quatro dias.

O feirante Francisco Ramos, conhecido como “Paraíba”, explicou que a carga rodoviária tem um custo altíssimo, especialmente para gêneros perecíveis, que precisam de transporte refrigerado. Ele argumentou que o custo do diesel, que alimenta o gerador dessas carretas, é elevado e deverá encarecer a mercadoria e até, em alguns casos, fazê-las desaparecer dos mercados, feiras e varejos.

“Estamos vendo a hora de um litro de óleo chegar, em Manaus, a custar R$ 20, o que inviabiliza não apenas o consumo das famílias, mas a atividade comercial de quem, por exemplo, vende banana frita. O impacto na economia será enorme”, afirmou o feirante “Paraíba”.

O deputado Comandante Dan possui um movimento entitulado “Soluciona BR”, que busca trafegabilidade e segurança à rodovia 319. Ele lembrou que não é apenas o trecho do Igapó-Açu, mas os trechos do Autaz Mirim e do Curuçá também possuem soluções improvisadas que reduzem em muito a mobilidade.

“Estamos no segundo ano seguido de uma seca recorde e esses foram problemas que enfrentamos durante a estiagem de 2023, já não era para a nossa gente estar sofrendo as mesmas agruras, nada foi resolvido em termos de estrutura e segurança”, alegou Dan.

Os deputados se comprometeram em realizar uma Cessão de Tempo na próxima terça-feira (1º de outubro), aos presidentes e representantes das Associações de Feirantes de Manaus.

*Com informações da assessoria

