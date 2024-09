Morre Maggie Smith, atriz de ‘Harry Potter’, aos 89 anos

Faleceu na manhã desta sexta-feira (27), a atriz Maggie Smith, conhecida por interpretar a professora Minerva McGonagall na saga Harry Potter. Ela tinha 89 anos.

A informação foi confirmada nas redes sociais por Toby Stephens e Chris Larkin, filhos da artista:

“É com grande tristeza que informamos a morte de Maggie Smith. Ela morreu pacificamente, no hospital, na manhã desta sexta-feira (27). Uma pessoa intensamente reservada, esteve com seus familiares e amigos até o fim. Ela deixa dois filhos e cinco amados netos que estão devastados com a enorme perda de sua extraordinária mãe e avó”, diz o comunicado.

Nascida em Essex, na Inglaterra, em 1934, a artista ganhou grande notoriedade na década de 1950, quando estreou nos palcos da Oxford Playhouse. Ela consolidou sua carreira no teatro na Inglaterra antes de iniciar no cinema em 1960, ganhando o Oscar de Melhor Atriz em 1969 por “Primavera de uma Solteirona”.

Outros trabalhos significativos da veterana incluem “Mudança de Hábito” (1992), “Downtown Abbey” (2010) e “A Senhora da Van” (2015). Durante sua carreira, venceu dois Oscar, quatro Emmys, três Globos de Ouro, um Tony e sete Baftas.

*Com informações Isto é

