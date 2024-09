Manaus recebe 1° Festival Amazônico de Pole Dance e Circo em outubro

O 1° Festival Amazônico de Pole Dance e Circo ocorrerá no dia 27 de outubro, na avenida Desembargador João Machado, 6.705, no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus, a partir das 18h. Com o tema “Circo dos Horrores”, o evento reunirá diversas modalidades circenses, como tecido acrobático e Lira, além de apresentações de pole dance e flexibilidade em categorias solo, duo e grupo.

Para Márcia Beatriz, diretora de marketing do Bloom Studio, idealizador do evento, a realização do festival no Amazonas é fundamental para que os artistas locais tenham a oportunidade de se apresentar sem a necessidade de deslocamento.

“Queremos dar mais visibilidade à nossa região, que possui um grande potencial artístico. É uma chance para mostrar a força dos artistas nortistas e criar um palco seguro para todos, inclusive amadores dispostos a se desafiar”, afirma.

O festival tem como objetivo difundir o pole dance e aproximar o circo do público, destacando que todos os corpos podem voar. O evento contará com workshops ministrados por profissionais de arte, circo e pole dance do estado, oferecendo oportunidades de aprendizado para todos os interessados.

Destinado a alunos, instrutores, profissionais, escolas e artistas, especialmente atletas de pole dance e artes circenses, o festival aceita inscrições até o dia 30 de setembro. As inscrições, que começaram em 26 de agosto, podem ser feitas online. Mais informações estão disponíveis no edital e no Instagram do estúdio: @bloomstudiomanaus.

