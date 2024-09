Shopping de Manaus é o ponto de entrega dos kits do 6º Circuito Samel de Corrida

Retiradas podem ser realizadas no posto montado no piso L1 do centro de compras, nesta sexta (27) e sábado (28)

O Shopping Ponta Negra será o ponto de entrega dos kits de corrida do 6º Circuito Samel de Corrida. Nesta sexta (27) e no sábado (28), os participantes poderão retirar seus kits no posto montado no piso L1, próximo ao Laboratório Sabin.

Na sexta, a retirada pode ser realizada das 10h às 20h. No sábado, o posto de entrega funcionará das 10h às 17h.

O Circuito, que tem como objetivo promover a conscientização sobre a importância dos cuidados regulares com a saúde, acontece no domingo (29), com largada e chegada no Alphaville, Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, e deve reunir mais de 3 mil corredores nas categorias de 5km e 10km.

Sobre o Shopping Ponta Negra

Localizado no bairro Ponta Negra, área de expansão imobiliária e de forte apelo turístico, o Shopping Ponta Negra foi inaugurado em 2013, trazendo a Manaus uma proposta diferenciada de centro de compras.

O empreendimento reúne um mix que se destaca pelas marcas exclusivas, nacionais e internacionais. O shopping reúne aproximadamente 176 opções entre lojas e quiosques nos segmentos de moda, serviço, entretenimento e gastronomia, com grande variedade de fast-foods e restaurantes, além de 10 salas de cinema de última geração da rede Cinépolis (incluídas salas VIP e tecnologia 3D).

O Shopping Ponta Negra é pet friendly, permitindo circulação de animais de pequeno e médio porte em suas dependências e conta com Espaço Família, bicicletário, empréstimo de cadeiras de rodas motorizadas, pet car e carrinhos de bebê, e wi-fi gratuito.

*Com informações da assessoria

