Elenco do Real Madrid recebe carros de luxo da BMW

O time do Real Madrid recebeu carros eletrificados da BMW, parceira do clube espanhol. São eles: BMW i5, BMW i7 e BMW XM.

Veja abaixo a lista com o carro que cada jogador recebeu da marca de carros alemã:

Modelo Jogador BMW iX2 xDrive30 RUDIGER BMW iX2 xDrive30 TCHOUAMENI BMW iX xDrive50 F.MENDY BMW iX xDrive50 ENDRICK BMW i5 xDrive40 VALLEJO BMW i5 M60 xDrive CARLO ANCELOTTI BMW i5 M60 xDrive CAMAVINGA BMW i5 M60 xDrive VALVERDE BMW i5 M60 xDrive LUNIN BMW i7 xDrive 60 E. MILITAR BMW i7 xDrive 60 ARDA GÜLER BMW i7 xDrive 60 BRAHIM BMW i7 M70 xDrive LUCAS V. BMW i7 M70 xDrive VINI Jr. BMW XM RODRYGO BMW XM MODRIC BMW XM BELLINGHAM BMW XM CARVAJAL BMW XM COURTOIS BMW XM D. CEBALLOS BMW XM LOUVAR BMW XM Francisco Garcia BMW XM MBAPPÉ

Vini Jr. e seu BMW i7 – Crédito: Divulgação

Como visto acima, o craque da seleção brasileira Vini Jr. ganhou um i7 M70 xDrive, que na Europa sai por 187.150 euros, ou R$ 1,13 milhão.

O sedã gigantesco, com porte de Rolls Royce e luxuosíssimo tem portas automáticas e tela de cinema.

O trem de força é formado por dois motores elétricos, que desenvolvem 660 cv de potência e 1.100 Nm de torque. A autonomia chega até 560 quilômetros, segundo dados divulgados pela BMW.

Visual

BMW i7 M70 xDrive – Crédito: Divulgação

O design exibe um conjunto óptico dividido em duas partes, com luzes de LED afiladas, que simulam cristais em cima fazendo o papel do DRL; e faróis em LED com tecnologia Matrix, para iluminação noturna. A grade de duplo rim é na vertical e tem as bordas iluminadas.

Atrás, o visual limpo conta com lanternas afiladas e tridimensionais que invadem o porta-malas – ele tem capacidade para 500 litros de bagagem, com acionamento elétrico ou por meio de abertura por sensores, quando o motorista passa o pé por baixo do para-choque.

Nas laterais, maçanetas embutidas na carroceria e as rodas de 21 polegadas. O comprimento é gigante, exatos 5,39 metros. Isso somados aos 1,95 m de largura e 1,54 m de altura.

BMW i7 M70 xDrive – Crédito: Divulgação

Interior

Para entrar e sair, as portas abrem sozinhas por meio de chave virtual. Por dentro, é notório o espaço e o conforto presentes, não à toa o entre-eixos de 3,21 metros do sedã. O banco em couro abraça o corpo e dispõe de vários tipos de regulagem e massagem para os ocupantes.

Há também duas telas (12,3” e 14,9”) do chamado “BMW Live Cockpit Professional”, em formato de uma única peça, que compõem o painel de instrumentos e central multimídia.

Para o passageiro atrás à direita, lado oposto ao do motorista, uma surpresa, ele tem o modo “primeira classe”, no qual o assento se reclina e estica. Tudo isso em meio a materiais nobres e detalhes em cristal.

E por falar no banco de trás, lá também reserva muita tecnologia e conectividade. Há outras duas telas de 5,5 polegadas cada uma, posicionadas próximas aos puxadores de porta, as quais controlam diversas funções do veículo.

BMW i7 M70 xDrive – Crédito: Divulgação

BMW Theater Screen

Além de tudo isso, nada se compara ao “BMW Theater Screen”. Trata-se de uma tela de 31″ que fica embutida no teto do i7. Ela pode aproximar, recuar, inclinar diante do passageiro traseiro, fora a resolução (que é em 8k!).

BMW i7 – Crédito: Rafael Sales/IstoÉ

O sistema possui Amazon Fire TV e permite assistir plataformas de streaming. Para isso, a BMW promete um pacote de dados de 20 GB por mês com um ano de duração para os compradores.

*Com informações da IstoÉ

