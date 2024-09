Andressa Urach termina relacionamento com ator de conteúdo adulto 15 dias após assinar ‘contrato de namoro’

A modelo Andressa Urach, 36 anos, anunciou, nesta sexta-feira (27), que chegou ao fim o seu relacionamento com o ator pornô Lucas Matheus Ferraz, 25. Os dois oficializaram o relacionamento em fevereiro e há duas semanas firmaram um contrato de namoro.

A produtora de conteúdo adulto comunicou o término do romance através das redes sociais, destacando que a amizade entre eles prevalece.

“Venho comunicar a todos que eu e Lucas terminamos o nosso namoro e não vamos falar sobre o assunto. Agradecemos a compreensão de todos. Foram meses muito bons e desejamos sucesso em todas as áreas da nossa vida e o que prevalece é a amizade”, declarou ela com uma publicação no Feed do Instagram.

Há duas semanas, Urach e Lucas Matheus passaram a morar juntos e assinaram um “contrato de namoro”. O documento foi registrado no 10º Tabelionato do Rio Grande do Sul e contém 14 cláusulas, algumas delas incluem acordo entre as partes de que “coabitação não é indicativo de finalidade de constituir família ou firmar união estável”.

No documento também constava que a dissolução do contrato não exigia notificação prévia, sendo imediatamente extinto em caso de término do relacionamento.

*Com informações da IstoÉ

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱