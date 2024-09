Giovanna Roque se manifesta sobre agressão de MC Ryan SP: ‘dei abertura’

A influenciadora Giovanna Roque quebrou o silêncio e se manifestou nesta sexta-feira (27) após ser divulgada uma imagem na qual aparece sofrendo uma agressão do atual namorado, o funkeiro MC Ryan SP.

O caso de violência doméstica aconteceu em abril deste ano. A influenciadora, que tem uma filha de 9 meses com o artista, saiu em defesa do parceiro, com quem reatou em junho após um período separados.

“A última coisa que eu queria era vir aqui me pronunciar sobre isso, sobre essas fotos que vocês estão vendo no site, que estão rolando. Gente, eu queria deixar bem claro para vocês que o Ryan não é essa pessoa ruim que vocês estão pensando que ele é, tá? Ocorreu, sim, uma discussão no último término que a gente teve. O Ryan tinha aprontado e, nesse dia, eu perdi muito a cabeça”, começou dizendo.

“Fiquei muito nervosa, quebrei o telefone dele e fui para cima dele. Ele também ficou muito nervoso e veio para cima de mim, porque também perdeu a cabeça. A gente deu abertura para o inimigo, e isso nunca tinha acontecido antes. Infelizmente, alguma pessoa maldosa ou infeliz que vive tentando nos prejudicar fez isso. Isso vem acontecendo há muito tempo, desde que conheci o Ryan. Minha vida virou um caos, porque sempre tem gente inventando coisas, espalhando fake news“, acrescentou.

“Invadiram as câmeras da casa dele”

A namorada de Ryan continuou dizendo que já sofreu vários julgamentos, incluindo de que a filha dela é de outro homem. “É uma situação que foge do controle. Agora, invadiram as câmeras da casa dele. Vocês não têm ideia, é uma perseguição absurda. Eu oro, eu coloco meu joelho no chão, e mesmo assim vêm essas coisas de fora para infernizar a nossa vida. Nem se trata mais só dele. As pessoas não nos deixam em paz. Eu não tenho paz. Não sei no que vocês acreditam, no que vocês creem, mas eu tenho um propósito. Eu acredito no propósito da família”, declarou.

“O que vocês estão vendo foi uma única situação. Uma pessoa muito suja fez isso, postou e mandou para uma página de fofoca para nos envergonhar, para prejudicar a vida dele e a minha também, porque é vergonhoso”, afirmou Giovanna, que deixou claro que não quer ver as pessoas sentindo pena dela.

“Sei que tem gente que olha para mim e pensa ‘coitada’, mas eu não sou coitada. Nós realmente brigamos, como qualquer casal. Todo mundo tem atritos, tem confusões dentro de casa, e a nossa vida foi exposta, nossa privacidade foi violada. Quer dizer que o Ryan não pode errar uma vez que vem uma pessoa maldosa e faz esse inferno todo, posta tudo e aí todos nos massacram. Quando é que vamos ter paz? Quando é que as pessoas vão nos deixar em paz? É o cúmulo da maldade e isso já acontece há muito tempo. Vocês não têm noção.”

“Eu não queria expor isso aqui, mas vocês não sabem o que estamos passando. Estava de boa com meu esposo, e aí surgem esses fakes, pessoas inventando coisas para acabar com a minha paz.”

“Querendo ou não, o Ryan é muito imaturo, mas não podemos cobrar que as pessoas enxerguem certas situações como maldade ou que questionem se algo é verdade ou não. A gente não sabe o que cada pessoa viveu antes. E isso causa um alvoroço, vira um inferno. Eu não sei por que isso está acontecendo, mas sei que tudo acontece com a permissão de Deus. Isso é a única coisa que eu sei. Estou aqui para deixar claro para vocês que não é do jeito que vocês estão pensando, não é do jeito que estão comentando. Nós brigamos, sim, eu dei abertura para que isso acontecesse. Eu fui para cima dele, quebrei o celular dele porque ele vacilou comigo. Mas a gente não pode agredir o outro. Na hora da raiva, muita coisa pode acontecer, e ninguém responde por si.”

“Essa briga, na verdade, foi um aprendizado para nós dois. O que vocês não sabem é que não deveríamos estar discutindo isso aqui, mas nossa privacidade foi invadida, e agora está tudo exposto. Fazer o quê? Já aconteceu. Estou aqui me expondo para explicar essa questão. Nós podemos ter nossas discussões de casal, por motivos como o Ryan ter feito isso ou aquilo, mas essa questão de agressão nunca aconteceu antes. Não é algo recorrente. Eu não apanho, tá? Vamos deixar isso bem claro. A estressada maior aqui sou eu. Só estou me pronunciando para esclarecer as coisas. Eu não queria fazer isso, mas aqui estou.”

*Com informações da Revista Quem

