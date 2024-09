Dorival Jr. convoca Seleção Brasileira para partidas contra Chile e Peru com novidades

A Seleção Brasileira foi convocada pelo treinador Dorival Jr., nesta sexta-feira (27), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, para os jogos contra Chile e Peru, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Os 23 atletas chamados representarão a Amarelinha no dia 10 de outubro, diante dos chilenos, no Nacional de Santiago, em Santiago, e no dia 15, contra os peruanos, no Mané Garrincha, em Brasília (DF).

A apresentação dos jogadores e da comissão técnica está marcada para o dia 7 de outubro, em São Paulo (SP). O Brasil ocupa a quinta posição da tabela de classificação para o Mundial, com dez pontos. O Chile é o nono colocado, com cinco pontos, seguido do Peru, em décimo lugar, com três pontos.

Novidades

Entre as principais novidades, Igor Jesus, atacante do Botafogo que vive grande fase na temporada, foi escolhido pelo comandante. Companheiro de time e destaque do Glorioso, Luiz Henrique voltou a ser chamado. Vanderson, do Mônaco, e Abner, do Lyon, também foram chamados pela primeira vez no ciclo Dorival Júnior.

Convocados

GOLEIROS

Alisson – Liverpool

Bento – Al-Nassr

Ederson – Manchester City

LATERAIS

Danilo – Juventus

Vanderson- Monaco

Guilherme Arana – Atlético-MG

Abner – Lyon

ZAGUEIROS

Bremer- Juventus

Éder Militão – Real Madrid

Gabriel Magalhães – Arsenal

Marquinhos – Paris Saint-Germain

MEIO-CAMPISTAS

André – Fluminense

Bruno Guimarães – Newcastle

Gerson – Flamengo

Lucas Paquetá – West Ham

Rodrygo – Real Madrid

ATACANTES

Endrick – Real Madrid

Raphinha – Barcelona

Luiz Henrique – Botafogo

Igor Jesus – Botafogo

Savinho – Manchester City

Vinicius Júnior – Real Madrid

Gabriel Martinelli – Arsenal

