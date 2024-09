Focos de incêndio são controlados na área de mata da Cachoeira do Castanho, em Iranduba

Corpo de Bombeiros segue monitorando a região por meio dos painéis da Sala de Situação e com equipes em campo

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) controlou os focos de incêndio na Cachoeira do Castanho, em Iranduba, na tarde de quinta-feira (26). Equipes da operação Céu Limpo e membros da Força Nacional atuaram na área e continuam monitorando a situação por meio dos painéis da Sala de Situação e com equipes em campo.

Leia também: VÍDEO: incêndio atinge área de mata na Avenida das Torres

O primeiro chamado para o local ocorreu em 15 de setembro, e desde então, o 1º Pelotão Destacado Bombeiro Militar de Iranduba foi mobilizado. Durante a missão, focos de incêndio foram registrados em várias áreas do ramal, da comunidade e do balneário da Cachoeira do Castanho.

“Os incêndios começaram em áreas de mata fechada e distantes, exigindo longas caminhadas das equipes. Ao combater um foco, logo surgia outro em um ponto mais afastado. Por isso, foi necessário um plano estratégico de combate para extinguir todos os focos”, explicou o coronel Reinaldo Menezes, subcomandante do CBMAM.

As equipes utilizaram picapes equipadas com kits de combate a incêndios, bombas costais, abafadores e sopradores. A comunidade foi orientada a registrar boletins de ocorrência junto à Polícia Civil do Amazonas, pois há indícios de incêndios criminosos.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱