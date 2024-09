Feira da Qualidade em Manaus arrecada mais de cinco toneladas de alimentos durante gincana

Com quatro dias de intensa programação, encerrou nesta sexta-feira (27), a terceira edição da Feira da Qualidade. O evento, que trouxe discussões sobre saúde mental, tecnologia, resolução de problemas técnicos e indicadores de desempenho empresarial, ocorreu no Centro de Convenções Vasco Vasques, na Zona Centro-Sul, e teve como destaque uma gincana social que, em parceria com finalistas do Prêmio Qualidade Amazonas (PQA) 2024, arrecadou alimentos e brinquedos para instituições de Manaus.

A Feira foi organizada pela Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (FIEAM), por meio do Departamento de Assistência à Média e Pequena Indústria (Dampi). Segundo Erlen Montefusco, coordenadora do programa, esta terceira edição fechou com chave de ouro.

“Nós vivemos quatro dias de muita emoção, muito trabalho e muito conhecimento. Tivemos 56 apresentações de projetos de alto nível. As organizações fecharam muitos negócios. O balanço excedeu as nossas expectativas. Encerramos em grande estilo, graças a Deus”, destacou.

Sobre a gincana, Erlen Montefusco comemorou a participação dos envolvidos.

“Arrecadamos mais de cinco toneladas de alimentos não perecíveis, além de fralda e material de higiene. Agora, vamos reunir com as empresas e fazer a entrega para as instituições que ajudam adolescentes e crianças. Sobre as palestras, tivemos muito assunto abordado, todas as palestras lotadas. Falamos sobre saúde mental, melhorias de processos. Tivemos palestrantes de alto nível que, voluntariamente, vieram aqui repassar o seu conhecimento. Foi muito bom”, disse.

Integrada ao PQA, que celebra 31 anos em 2024 com 686 organizações inscritas, a Feira da Qualidade visou reconhecer o comprometimento das empresas com a qualidade e o desenvolvimento industrial. A gincana social surgiu a partir de uma demanda das empresas participantes, permitindo a arrecadação de alimentos e brinquedos para doação.

Durante os quatro dias, os visitantes puderam participar de palestras de especialistas no PQA Talks, além de outras atividades. O evento também fortaleceu a colaboração entre indústrias e universidades, com uma área dedicada à robótica.

Presenças

Segundo a superintendente Regional do Trabalho no Amazonas, Francinete Lima, a Feira teve uma importância crucial para o Estado.

“Aqui a gente pode observar os produtos tecnológicos que são desenvolvidos entre as empresas, tivemos um network muito grande tanto com o Polo Industrial de Manaus, como outras empresas. A demonstração dos produtos e a qualidade que esses serviços e produtos que estão aqui sendo desenvolvidos, não deixou nada a desejar”, disse.

Presente na Feira, o secretário-executivo da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorsimo (Setemp), Paulo Gilson Afonso, disse que o evento foi uma ótima oportunidade para que a secretaria ampliasse ainda mais os horizontes dos serviços prestados.

“Acreditamos que é possível a gente melhorar a qualidade do nosso atendimento, da qualidade do serviço que a gente presta ao cidadão, para que a gente possa avançar como Estado, como secretaria”, disse.

Quem também esteve presente foi o secretário-executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti/Sedecti), Jeibi Medeiros. Oriundo da indústria, ele acompanhou algumas palestras e avaliou que é possível levar muita coisa da indústria para dentro do governo, de forma a otimizar os trabalhos na gestão pública. “L

“Você começar a fazer atividades olhando da mesma forma que a indústria olha é fantástico. A indústria não quer desperdício. Então, quando você estrutura uma atividade como ela (a indústria) está fazendo, é maravilhoso”, frisou.

Tradição

A Feira da Qualidade já é uma tradição no calendário do Amazonas, sendo o maior evento do tipo na região Norte. É a oportunidade ideal para promover a qualidade nas organizações, possibilitando trocas de experiências e novas oportunidades de negócios. O espaço também contará com uma área exclusiva para networking e parcerias estratégicas.

Marcas no evento

Iaçã Produções, Dogão do Rei, Cantinho do Açaí, Prócorpofisio, Apta, Mahr, Visteon, Saúde Atende, Sodecia, Pag Bank, Magistral, Amazon Copy, HDL, Fieam, Sesi, Senai, IEL, Flex, Engenheiros do Café, Tutiplast, Hospital Delphina Aziz, Yamaha, Júlia Herrera, Santas Comunicações, Grupo Mulheres do Brasil, Exército, Q3 Qualidade, Tui-Na.

A 3ª Feira da Qualidade contou com o apoio institucional do Governo do Amazonas por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) e Secretaria Executiva de Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), Suframa, Samel, Fametro, Sebrae-AM.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱