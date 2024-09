Mega-Sena: sorteio pode pagar prêmio de R$ 32 milhões neste sábado (28)

O concurso 2.780 da Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 32 milhões no sorteio deste sábado (28). Os números serão revelados a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), com transmissão da Caixa via Facebook e YouTube.

Apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em casas lotéricas credenciadas pelo banco ou pela internet. Jogo simples, com seis números, custa R$ 5.

Seguindo regra dessa modalidade de loteria, por se tratar de um concurso terminado em zero, o prêmio de hoje recebe valor adicional. No sorteio anterior, na última quinta (26), ninguém acertou seis dezenas. O prêmio foi de R$ 13.542.026,04.

*Com informações SBT News

