Expoagro 2024: Show de hipismo e prova dos Três Tambores agitam o fim de semana

A 46ª Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro) que está acontecendo no Parque de Exposições Dr. Eurípedes Ferreira Lins, km 2 da BR 174, situado no bairro Lagoa Azul, em Manaus, será palco de torneios equestres com Show de Hipismo e Prova dos Três Tambores. O primeiro acontecerá no sábado (28/09) a partir das 8 horas. O segundo, dividido em duas etapas, iniciará às 17 horas no sábado e no domingo (29/09), reunindo cavaleiros e amazonas de escolas hípicas e haras de Manaus.

Torneio Show de Hipismo

Segundo o presidente da Confederação Amazonense de Hipismo é Helano Nissin Pazuelo, a prova Show de Hipismo será realizada com a presença de seis entidades: Meneger Empresa Nasser, Escola de Equitação NIssin Pazuelo, Escola de Equitação Tiradentes (Cavalaria da Polícia Militar do Amazonas), Chácara Santa Maria, Centro Hípica Alexia Cordeiro e Haras Nilton Lins.

“É uma Prova Show fora do calendário da Federação, com participação de mais de 30 conjuntos e premiações diversas, de acordo com o regulamento federativo”, disse Pazuelo.

O Show de Hipismo abrange três categorias: 0,60 – 0,85 e 1,05. Essas categorias no hipismo referem-se à altura dos obstáculos nas provas de salto, medidas em metros.

As categorias 0,60 – 0,85 metros são de altura mais baixa, geralmente voltadas para cavaleiros iniciantes, jovens ou amadores, ou para cavalos em fase de treinamento. Os obstáculos variam de 60 a 85 centímetros.

A categoria 1,05 metros é intermediária e voltada para cavaleiros que já têm alguma experiência em competições. Nessa altura, os obstáculos têm 1,05 metros, exigindo mais técnica e habilidade do cavalo e do cavaleiro. À medida que a altura dos obstáculos aumenta, o nível de dificuldade e exigência também crescem, tanto para o cavaleiro quanto para o cavalo.

Torneio Prova dos Três Tambores

Realizada pela National Barrel Horse Association of Brazil (NBHA Brazil), representada em Manaus pela NBHA Amazonas, presidida por André Galindo, a Prova dos Três Tambores, é a terceira etapa no calendário seletivo da entidade que levará os atletas que representarão o estado na competição nacional, em São Paulo.

“Nessa competição da Expoagro nós teremos a participação de 54 cavalos e 47 competidores. No sábado, quando participam as categorias principiante, infantil e jovem, nós teremos 48 conjuntos com 48 passadas. No domingo, teremos as categorias amador, feminina e aberta, com competidores mais velhos, e as emoções também são mais fortes, teremos 66 conjuntos com 66 passadas”, destacou Galindo.

Participam da competição: Rancho Cabral, Centro de Treinamento Antônio José, Rancho Bonanza, Haras Newton Lins, Haras Chama nas Esporas, Haras do Pena, Centro de Treinamento André Magalhães, Haras Almeida, Haras Santa Rosa e Centro de Treinamento Francisco Monteiro.

