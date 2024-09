Expoagro 2024 em Manaus acontece até domingo; confira programação

Com entrada gratuita, o evento conta com exposição de animais, venda de maquinários agrícolas, shows musicais, gastronomia regional, entre outros

A 46ª Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro), realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), segue até o próximo domingo (29). O maior evento de agronegócio sustentável do estado, ocorre no Parque Multiuso de Exposição Agropecuária Dr. Eurípedes Ferreira Lins, situado na BR-174, quilômetro 2, rodovia que liga Manaus a Boa Vista.

Com entrada gratuita, o evento inicia às 9h até às 23h30, conta com feira de produtos regionais, acesso ao crédito rural por agentes financeiros, atrações culturais locais, gastronomia, parque de diversões, rodeio, vaquejada, prova dos três tambores, artesanato, espaço infantil, exposição de animais, exposição e venda de equipamento agrícolas, artesanato Indígena, entre outros.

De acordo com o secretário da Sepror, Daniel Borges, o espaço foi planejado para receber toda a família, com uma programação variada para todas as idades, visando apresentar o setor primário para as pessoas que moram na cidade.

“Aqui é a casa do produtor rural, a cidade do agronegócio. Estamos recebendo pessoas de todo o Amazonas, visando fortalecer o setor primário no estado, neste momento difícil da estiagem. Essa é a determinação do governador Wilson Lima, trabalhar por aqueles que mais precisam”, diz Daniel.

Programação

Shows musicais

SÁBADO (28/09)

18h às 19h- Palhaço Donner (apresentações de circo)

19h às 20h- Palhaço Puxa Puxa (apresentações de circo)

20h às 21h30- Nunes Filho (Bolero)

21h30 às 23h30- George Japa

DOMINGO (29/09)

18h às 19h- Palhaço Paçoquinha (show musical & interações)

19h às 20h- Boneco Luizinho (apresentações de mágicas cômicas)

20h às 21h30- Let’s Go (Pagode)

22h às 23h30- Meninos do Xote

Prova equestres

Na prova dos 3 tambores, ocorrerá, de 17h às 20h, nas categorias principiante, infantil, jovem e amador, no sábado (28). Já no domingo (29), no mesmo horário, ocorrerá as categorias amador, feminino e aberta.

Rodeio

Na arena de rodeio, no sábado (28), e no domingo (29), das 20h às 22h, ocorrerá a montaria em touros.

Torneio de leite, queijo e doce de leite

No espaço para áreas de animais, neste sábado (28) ocorre a disputa do torneio leiteiro, nos horários de 6h e depois às 18h. No domingo (29), às 10h, ocorre a premiação dos vencedores.

Também no sábado (28) ocorrerão duas disputas: na sala de palestras, às 15h, terá o torneio do melhor queijo; já na área de animais, às 15h, ocorrerá o torneio do melhor doce de leite.

Restaurantes

O parque de alimentação é composto de restaurantes especializados em comidas regionais, churrascarias, lanchonetes e cafés da manhã, esses funcionando a partir das 6h até as 23h30.

Corrida

A 1ª Corrida Expoagro Sustentável, com percursos de cinco e dez quilômetros, será realizada às 6h da manhã, de domingo (29).

