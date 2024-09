VÍDEO: Incêndio destrói ônibus em garagem de empresa na Zona Leste de Manaus

O caso ocorreu na avenida Autaz Mirim, no bairro São José Operário, Zona Leste de Manaus

Um incêndio de grandes proporções atingiu a garagem da empresa Global Green, neste sábado (28). A empresa fica localizada na avenida Autaz Mirim, no bairro São José Operário, Zona Leste de Manaus.

De acordo com as informações de testemunhas, pelo menos dois ônibus da empresa que operam no sistema de transporte público foram consumidos pelo fogo durante o incêndio.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para conter as chamas no local.

