Cantor Zé Neto sofre acidente e está internado em SP

O caso ocorreu em São José do Rio Preto, interior de São Paulo

O cantor sertanejo Zé Neto sofreu um acidente, na noite desse sábado (28), em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. O artista precisou ser internado após o ocorrido.

A informação foi divulgada pelo portal Leo Dias e confirmada pela assessoria do cantor. No entanto, detalhes sobre o estado de saúde do artista não foram divulgados.

Zé Neto, que faz dupla com Cristiano, está afastado dos palcos após diagnóstico de depressão e síndrome do pânico. A previsão era que a dupla retornasse aos shows ainda neste ano.

*Com informações Metropoles

