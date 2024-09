Festa de Nossa Senhora Aparecida começa em Manaus na quinta-feira

No dia 12, dia da Padroeira do Brasil, a programação começa às 5h30 com uma carreata festiva da imagem da santa pelas ruas do Centro e do bairro de Aparecida, seguida da bênção dos veículos

A tradicional festa de Nossa Senhora Aparecida em Manaus começa na próxima quinta-feira, 3 de outubro, e se estenderá até o dia 12, com o tema “Mãe Aparecida, acolhei-nos como peregrinos da esperança”.

A novena em honra à padroeira ocorrerá de 3 a 11 de outubro, sempre às 19h durante a semana e às 18h nos fins de semana.

O pároco do Santuário, padre Amarildo Luciano, ressaltou a importância de criar um ambiente acolhedor para os devotos, iluminando o espaço para refletir a luz de Jesus.

No dia 12, as festividades começam às 5h30 com uma carreata e a bênção dos veículos. Às 6h, será celebrada a primeira missa do dia, seguida pela Celebração Solene às 8h e pela Missa com as Crianças às 10h.

À tarde, haverá terço mariano, missa e bênção da saúde, culminando com uma procissão e shows a partir das 19h30 em frente ao santuário.

