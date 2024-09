VÍDEO: Cobra é resgatada perto da pista de skate na Ponta Negra, em Manaus

Os bombeiros foram informados sobre a presença de uma cobra próxima à pista de skate do calçadão

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi chamado para atender uma ocorrência no bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, neste sábado (28). Os bombeiros foram informados sobre a presença de uma cobra próxima à pista de skate do calçadão.

Acionados pela guarda municipal, os bombeiros se dirigiram rapidamente ao local, onde realizaram o resgate do animal silvestre. Após a captura, a cobra foi solta em uma área apropriada, garantindo seu retorno ao habitat natural.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱