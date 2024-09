Isabelle Nogueira brilha em look deslumbrante em apresentação como musa da Grande Rio

Ex-BBB e embaixadora do Festival Folclórico de Parintins foi anunciada oficialmente como musa da agremiação para o Carnaval de 2025

Isabelle Nogueira será musa da Grande Rio no Carnaval 2025! O anúncio oficial aconteceu na noite deste sábado (28), durante a grande final da escolha do samba-enredo que agremiação vai apresentar na Sapucaí.

No Instagram, a ex-BBB comentou sobre a experiência inédita enquanto se preparava para o evento. Ela recebeu o convite da escola de samba em junho deste ano, no Festival Folclórico de Parintins do qual é embaixadora.

“Estou bem feliz e grata, mas não vou negar que também estou ansiosa, mas é uma ansiedade alegre! De fato, é um intercâmbio cultural para mim, que veio de uma grande manifestação cultural e folclórica.”

Isabelle lembra que não será sua primeira vez desfilando no Carnaval carioca: ela já havia desfilado em 2018 na Mocidade. “Mas agora é um outro momento, como musa. E cada dia tem sido um aprendizado”, celebrou ela nos stories.

