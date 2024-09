VÍDEO: Zé Neto revela ferimento na cabeça após acidente

O cantor Zé Neto da dupla com Cristiano, mostrou em suas redes sociais o corte que ficou em sua cabeça, após sofrer acidente. O sertanejo foi andar de kart com Cristiano quando perdeu o controle do veículo e bateu forte com a cabeça na estrutura de ferro.

Com o enorme corte que fez na cabeça, ele precisou ser levado às pressas para o Hospital de Base de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

Neste domingo, ele gravou um vídeo mostrando o resultado do acidente.

“Tem muita gente mandando mensagem para mim ainda, perguntando se estou bem. Está um pouco inchada, descendo sangue do hematoma. Estou com um dreno que puxa o sangue. Foi um corte bem grande”, explicou ele.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱