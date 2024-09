Brasil terá primavera com chuvas abaixo da média histórica

A primavera marca o retorno das chuvas em grande parte do país. Porém, neste ano, as precipitações devem ter níveis abaixo da média

A primavera é tradicionalmente uma estação que marca a volta das chuvas em grande parte do país. Neste ano, com o Brasil passando por seca extrema, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta que as chuvas para o último trimestre do ano serão abaixo da média histórica em diversas regiões do país.

A primavera marca a transição entre as estações seca e chuvosa no setor central do país. O prognóstico do Inmet para o período leva em conta o processo de convergência de umidade vinda da Amazônia, que contribui para a definição e a qualidade do período chuvoso nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, e em parte do centro-sul da região Norte.

A meteorologista do Climatempo Andrea Ramos esclarece que as primeiras semanas da primavera são de chuvas ainda muito irregulares, no qual as precipitações mais “uniformes” aparecem no final de outubro.

“Setembro e outubro são os meses mais quentes em termos de climatologia. Tem o calor e um aumento da umidade. Com isso, há formação das nuvens chamadas cumulonimbus, onde acontece aquelas famosas pancadas de chuva no final da tarde”, explica.

Chuvas abaixo da média

Em grande parte da região Norte, a previsão do Inmet para a primavera é de “condições favoráveis para o predomínio de chuva abaixo da média climatológica”. O cenário pode ser diferente no sudoeste do Amazonas, Acre e Roraima, onde os volumes de chuva podem ficar próximos ou acima da média.

No Nordeste, as chuvas também devem ficar abaixo da média histórica para o período outubro/novembro/dezembro, principalmente no centro-sul do Maranhão e Piauí. De acordo com o Inmet, o período chuvoso na faixa leste da região Nordeste chega ao fim, com os volumes previstos mais baixos na região.

O Centro-Oeste segue na mesma tendência, com exceção de áreas pontuais do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde podem ocorrer chuvas próximas da média, com chances de retorno gradual das chuvas entre meados de outubro e início de novembro.

A previsão indica que São Paulo e o meio-oeste de Minas Gerais terão chuvas abaixo da média climatológica. Nas demais áreas do Sudeste, a chuva poderá ocorrer próximo ou acima da média, com tendência de chuvas mais regulares no decorrer dos próximos meses.

Já no Sul, a previsão aponta para uma divisão na média histórica. Os estados do Paraná e de Santa Catarina terão chuvas abaixo da média histórica, já no Rio Grande do Sul há a possibilidade de precipitações próximas e acima do padrão.

