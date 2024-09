Cetam abre inscrições para cursos na modalidade Ensino a Distância; confira

O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) realiza inscrições para os cursos na modalidade de Ensino a Distância (EaD) nesta segunda-feira (30) e terça-feira (1).

Os interessados podem acessar o site do Cetam, no endereço cetam.am.gov.br/tudo-sobre-inscricoes/, a partir das 6h do dia 30/9 até as 23h59 do dia 1º/10, e fazer a inscrição no link Portal de Inscrição.

Estão sendo ofertadas 19.500 vagas distribuídas em 19 cursos neste edital.

Entre os cursos oferecidos estão Desenvolvimento de Aplicativos Digitais, Inglês, Francês e Espanhol para Atendimento ao Público e os tradicionais Informática Básica e Avançada.

Os interessados em participar do processo de inscrição dos cursos de qualificação profissional, na modalidade de ensino a distância (EaD), que ainda não possuem cadastro no Portal de Inscrição devem acessar o site https://cursos.cetam.am.gov.br/ e realizar o cadastramento seguindo as instruções solicitados no portal.

Está é a terceira oferta da modalidade EaD.

Nos outros dois editais, em fevereiro e maio, foram ofertadas 25 mil e 15 mil vagas, respectivamente, perfazendo 40 mil vagas em cursos de Qualificação Profissional a distância.

Modalidade EaD

A modalidade de ensino a distância (EaD) é aquela na qual o aluno acessa um Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA) onde as aulas ficam armazenadas.

Estes cursos ofertados pela Cetam neste edital são autoinstrucionais, ou seja, sem tutor, e as aulas podem ser acessadas de acordo com a disponibilidade do aluno.

O aluno pode estudar nos dias e horários que lhe convier, só deve atentar para o período de duração do curso para não perder o prazo de realização.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱