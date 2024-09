Homem é preso por estuprar criança de 6 anos no Amazonas

Um homem de 29 anos, foi preso neste domingo (29), por estupro de vulnerável contra uma criança de 6 anos. O crime ocorreu na comunidade Barro Alto, zona rural do município de Manicoré, interior do Amazonas.

Conforme o delegado Marcus Vieira, da 72ª DIP, o autor não possui ligação alguma com a vítima, que estava sozinha em casa na ocasião do crime. A equipe de investigação foi acionada pela Polícia Militar, após denúncia de uma assistente social sobre o caso.

“O crime ocorreu na madrugada de domingo, enquanto acontecia um festejo na comunidade Barro Alto. O autor mora em uma comunidade vizinha e não possui relação com a vítima. No momento do ato delituoso, ele percebeu que a criança estava sozinha, a convenceu a sair e cometeu o abuso sexual”, disse o delegado.

Segundo o delegado, quando a mãe da vítima retornou, ela se queixou de dores nas partes íntimas e foi encaminhada para uma unidade hospitalar. O médico verificou que se tratava de violência sexual, e após a denúncia de uma assistente social para policiais militares, a equipe de investigação da 72ª DIP foi acionada.

“Os populares da comunidade detiveram o infrator e ele foi mantido preso na igreja da localidade, até a chegada dos policiais. Inicialmente, ele negou as acusações, e em interrogatório, confessou a prática. Ele, inclusive, tem passagens por roubo em Porto Velho, no estado de Rondônia”, informou o delegado.

A vítima foi ouvida, enquanto estava internada, e em menos de 12 horas, o autor foi preso em flagrante, na comunidade Barro Alto.

Procedimentos

O infrator foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e já se encontra à disposição da Justiça.

