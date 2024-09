Prefeitura de Manaus libera novos lotes para beneficiários do programa Leite do Meu Filho

Benefício é destinado a crianças de um ano até menores de 5 anos de idade, e bebês de zero a 12 meses com laudo médico

A Prefeitura de Manaus informou que, a partir desta terça-feira(1), estão liberados os novos lotes do programa Leite do Meu Filho para beneficiários de 1 ano a menores de 5 anos, que tiveram cadastro aprovado.

Com a liberação, o programa de nutrição infantil vai atender mais 743 beneficiários da faixa etária na capital amazonense.

A convocação dos beneficiados pode ser acessada, por meio do link https://ldmf.manaus.am.gov.br/, bastando informar o número do CPF do beneficiário ou do responsável.

Se ao consultar o status indicar que o beneficiário foi convocado, a mãe ou responsável deverá comparecer na Central do Leite do Meu Filho, localizada na galeria dos Remédios, na rua Miranda Leão, nº 82, no Centro, das 9h às 15h, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, para que o cadastro seja ativado e o acesso aos insumos do programa seja efetivado.

A Semsa alerta os usuários sobre a importância de obedecer a apresentação e ativação do cadastro, que é de, no máximo, 60 dias (a contar da data de convocação). Após esse período, o cadastro será automaticamente considerado inapto.

O Leite do meu Filho tem o objetivo de auxiliar no combate à desnutrição infantil, por meio da distribuição gratuita do insumo para crianças de famílias em situação de vulnerabilidade social.

O benefício é destinado a crianças de um ano até menores de 5 anos de idade, e bebês de zero a 12 meses com laudo médico indicando alguma situação que contraindique o aleitamento materno.

*Com informações da assessoria

