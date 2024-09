Árbitra assistente amazonense estreia na Libertadores Feminina

A Copa Libertadores Feminina 2024, que acontece de 3 a 19 de outubro, em Assunção, no Paraguai, será marcada pela participação da árbitra assistente Anne Kesy Sá, única amazonense a integrar o quadro da FIFA.

A assistente compõe o trio de arbitragem brasileiro ao lado de Charly Derreti e Brigida Cirilo, de Santa Catarina e Maceió, respectivamente.

Essa convocação é mais um momento histórico na carreira de Anne Kesy Sá, que, além de ser a única árbitra assistente do Amazonas no quadro FIFA, estreia na competição mais prestigiada do futebol feminino sul-americano.

“Libertadores é uma das competições mais expressivas do futebol mundial, e representar o Brasil nela é uma enorme responsabilidade, mostrando o alto nível da arbitragem brasileira. Ser chamada para essa competição é a realização de um sonho, um degrau importante na minha carreira, e sou profundamente grata à Federação Amazonense de Futebol, ao presidente Rozenha, e a todos que me apoiaram nessa trajetória. É um privilégio poder contar com esse suporte e espero honrar essa confiança representando o Amazonas e o Brasil da melhor maneira possível”, declarou a árbitra amazonense.

Libertadores Feminina 2024

A Copa Libertadores Feminina 2024 ocorre de 3 a 19 de outubro em Assunção, no Paraguai, reunindo as melhores equipes do continente. O Corinthians, atual campeão, será o primeiro clube brasileiro a entrar em campo, buscando defender seu título.

Além do Corinthians, o Brasil também será representado por Ferroviária e Santos, que estão entre os 16 times que disputarão o torneio. Na fase de grupos, as equipes se enfrentarão em turno único, com os dois primeiros colocados de cada grupo garantindo vaga nas quartas de final.

Confira os grupos

Grupo A: Corinthians (BRA), Boca Juniors (ARG), Adiffen (VEN) e Libertad (PAR)

Grupo B: Santos (BRA), Olímpia (PAR), Colo-Colo (CHI) e Always Ready (BOL)

Grupo C: Ferroviária (BRA), Representante do Equador a ser definido, Peñarol (URU) e Independiente Santa Fe (COL)

Grupo D: Deportivo Cali (COL), Guarani (PAR), Alianza Lima (PER) e Santiago Morning (CHI)

