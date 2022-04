Mototaxistas de Tabatinga recebem capacetes e coletes

Tabatinga (AM) – Grávida de quatro meses do primeiro filho, a dona de casa Suzana do Nascimento, de 22 anos, comemorou o reconhecimento do Governo do Amazonas, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM), ao marido dela, o mototaxista Bruno Pereira, e aos mais de 100 profissionais da categoria de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus).

Eles receberam, na terça-feira (19), kits de capacete e colete do projeto Motociclista Legal.

“Eu sei que agora, com ele capacitado e com esse kit, as coisas vão ficar melhores. Vai ter mais passageiros e, se Deus quiser, mais um dinheirinho”, disse Suzana.

Bruno, de 33 anos, atua como mototaxista há mais de 10 anos. Da profissão tirou o sustento para manter o primeiro casamento, do qual teve duas crianças, e o atual, de onde virá, nos próximos meses, mais um filho.

“Graças a essa atenção dada pelo governo, minha condição de trabalho vai melhorar e eu poderei me sentir mais seguro. A gente só tem a agradecer, porque nossa classe estava esquecida”, lembrou.

Assim como Bruno, centenas de mototaxistas de Tabatinga comemoram o reconhecimento que o Governo do Estado tem dado à classe, por meio do projeto Motociclista Legal.

“Somos pais de família, nós levamos a economia do interior na nossa moto e estava na hora de sermos reconhecidos”, disse Pedro Oliveira, presidente da Associação Azul de mototaxistas de Tabatinga.

Habilitação

Tabatinga tem mais de 1.000 mototaxistas, mas menos da metade possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Como o projeto Motociclista Legal só prevê a entrega dos equipamentos de segurança para habilitados, maiores de 21 anos e com mais de dois anos de CNH categoria A, muitos profissionais acabaram não sendo contemplados.

Nesse caso, muitas dessas pessoas tiveram acesso a outro projeto do programa Detran Cidadão: o CNH Social.

Por meio da iniciativa, mais de 90 pessoas, dentre elas alguns mototaxistas, já foram beneficiadas em Tabatinga com o curso gratuito para a obtenção da CNH.

Muitos ainda aguardam a próxima lista do projeto para terem a tão sonhada habilitação e, com ela, acesso aos benefícios do Motociclista Legal.

O Motociclista Legal oferece curso de especialização e de atualização para mototaxistas, um kit de segurança com capacete e colete e, ainda, a possibilidade do acesso a financiamento de até R$ 5 mil junto à Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam).

*Agência Amazonas

