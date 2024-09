Sindicato suspeita de vazamento de radiação em hospitais do Acre

O Sindicato dos Médicos do Acre afirmou que irá pedir que a Comissão Nacional de Energia Nuclear realize uma fiscalização em hospitais do estado devido a uma suspeita de vazamento de radiação nos estabelecimentos de saúde.

A associação afirmou que a suspeita foi identificada após uma visita técnica em hospitais de Feijó e Sena Madureira, onde as salas improvisadas possuem aparelhos de raio-X em pleno funcionamento, mas, segundo a entidade, sem o devido isolamento e contenção da radiação.

Em nota divulgada na última sexta-feira (27), o sindicato afirma que encaminhou um documento para o Ministério Público Estadual, Conselho Regional de Medicina e para a Secretaria Estadual de Saúde. “A situação é considerada gravíssima”, diz a entidade.

O texto diz que também há suspeita de o prédio do Ministério Público em Sena Madureira também possa estar recebendo radiação secundária proveniente do aparelho de raio-X.

O sindicato informou que a suspeita surgiu após alertas feitos por trabalhadores que denunciaram a falta de barita nas paredes e a ausência de uma porta adequada no espaço. A barita é utilizada para proteger as pessoas contra a radiação.

“Assim, o risco é de uma contaminação silenciosa, causando danos irreparáveis à saúde das pessoas”, diz a entidade, acrescentando que visa evitar tragédia semelhante à do césio-137, ocorrida em Goiânia em 1987.

Em Feijó, segundo o sindicato, o equipamento de raio-x está no almoxarifado, apontado para a frente provisória do hospital e, consequentemente, para pacientes, acompanhantes e servidores, que podem estar recebendo rajadas de radiação primária.

Outras denúncias também apontam que a unidade de Manoel Urbano enfrenta situação semelhante, o que levanta um alerta sobre a eficiência do isolamento em todas as unidades do estado.

A CNN procurou o governo do Acre, mas ainda não obteve retorno.

*Com informações da CNN Brasil

