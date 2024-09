Sem Tite, Flamengo vai com Filipe Luís para reta final da temporada de 2024

O Flamengo anunciou, nesta segunda-feira (30), a demissão do técnico Tite. O treinador viu sua situação ficar, praticamente, insustentável após a eliminação na Libertadores, diante do Peñarol-URU, e foi demitido mesmo após vitória contra o Athletico-PR, no domingo (29), no Maracanã. Agora, Filipe Luís será o comandante do Rubro-Negro na reta final da temporada.

No total, Tite comandou o Flamengo em 68 partidas, com 41 vitórias, 11 empates e 16 derrotas, tendo chegado ao cargo em outubro de 2023. À frente do Rubro-Negro, o gaúcho conquistou apenas o Campeonato Carioca de 2024.

Ídolo do Flamengo, o ex-lateral iniciou a carreira de treinador no início de 2024, após se aposentar no ano passado. Filipe Luís começou a trajetória ao lado de fora das quatro linhas na equipe Sub-17 e, na sequência, subiu para o Sub-20 após saída de Mário Jorge. Na categoria de cima, venceu a Copa Intercontinental Sub-20 sobre o Olympiacos-GRE, no Maracanã.

Bicampeão da Libertadores com o Manto Sagrado como jogador, o Filipe Luís estreia já nesta quarta-feira (2), no Maracanã, pelo primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil, contra o Corinthians.

Preparado?

No dia do título mais importante de sua carreira, Filipe Luís foi questionado sobre a possibilidade de assumir a equipe profissional do Flamengo. Há dois meses, o treinador afirmou que precisava de mais tempo de preparação, mas esse período foi encurtado por conta dos maus resultados com Tite.

“Comecei no lugar certo, que é na base. Já errei, acertei, fiz coisas das quais me arrependi. Para isso, tenho esse começo aqui, realmente me desenvolver. O jogador ficou para trás e tenho que conquistar o carinho dessa torcida do outro lado, como treinador. Se eu vir a treinar o Flamengo no futuro, é estar o mais preparado possível. Mas ainda tenho que me preparar. Não sei onde vou estar em janeiro”, avaliou Filipe.

