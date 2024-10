Conta de luz fica mais cara a partir desta terça-feira; entenda

Entra em vigor a bandeira vermelha, com a tarifa mais alta do sistema

A partir desta terça-feira (1º), a conta de energia elétrica terá um aumento, com a ativação da bandeira vermelha patamar 2, a mais alta do sistema da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Com essa mudança, o custo por cada 100 quilowatts-hora consumidos passa de R$ 4,463 para R$ 7,877.

Leia também: Seca ameaça fornecimento de energia e água em Benjamin Constant, no AM

Essa decisão foi comunicada na última sexta-feira (27) pela Aneel, devido ao risco hidrológico, uma vez que os reservatórios estão com níveis baixos, e ao aumento dos preços da energia no mercado, influenciados pelos custos de produção.

O sistema de bandeiras tarifárias inclui as cores verde, amarelo e vermelho, com dois patamares de vermelho. A bandeira verde patamar 1, que não gera custos adicionais, estava em vigor desde setembro, após um período em que a bandeira verde, a mais econômica, prevaleceu por vários meses.

Segundo a Aneel, esse sistema visa tornar a cobrança mais transparente para os consumidores do Sistema Interligado Nacional (SIN). Criado em 2015, ele reflete os custos de geração de energia no Brasil e permite que os consumidores ajustem seu uso para tentar reduzir a conta de luz.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱