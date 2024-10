VÍDEO: Deputada, prefeito e candidato impedem entrega de cestas básicas a ribeirinhos afetados pela seca em Parintins

Episódio gera indignação ao supostamente bloquear ajuda humanitária para famílias afetadas pela seca no município

Na última sexta-feira (27), um episódio polêmico em Parintins, no interior do Amazonas, gerou indignação. A deputada estadual Mayra Dias (Avante), o prefeito Frank Bi Garcia e o candidato à prefeitura, Mateus Assayag, foram filmados supostamente tentando impedir o embarque de cestas básicas enviadas pelo Governo do Amazonas para famílias afetadas pela seca.

Leia também: Bi Garcia é impedido na Justiça de barrar obra que resolve problema da água em Parintins

Testemunhas afirmaram que o trio se posicionou em frente à balsa que transportava os suprimentos, tentando bloquear a partida da embarcação. As cestas eram destinadas às comunidades do Mocambo e do Caburi, severamente impactadas pela estiagem. Em um dos vídeos, uma testemunha comenta.

“Pessoal da equipe do Mateus [Assayag] não quer deixar a balsa partir com as cestas, estão querendo proibir. É o candidato Mateus, a deputada Mayra e o Bi Garcia.”

A gravação, feita por um homem não identificado, rapidamente se espalhou nas redes sociais, aumentando a repercussão. Em outro momento, a testemunha afirma: “É a deputada Mayra Dias e o prefeito tentando impedir que as cestas cheguem às pessoas necessitadas.”

Resposta

Diante da repercussão, Mayra Dias usou suas redes sociais para esclarecer. Ela negou que o grupo tentasse bloquear a ajuda humanitária, afirmando que buscavam informações sobre o destino dos suprimentos e que o encontro foi acidental.

A deputada também destacou que a chegada da polícia, que ocorreu logo depois, não foi solicitada por ela. “O carro da polícia chegou, mas não fui eu quem pedi. A polícia faz a escolta dessas cestas”, explicou.

Mayra argumentou que as acusações do autor do vídeo não correspondem à realidade. “A pessoa que gravou estava em cima da balsa, não ouviu o que falamos e criou essa história”, disse, defendendo que a situação foi mal interpretada.

Mateus Assayag e Bi Garcia não comentaram o caso, e o espaço para manifestação permanece aberto.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱