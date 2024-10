Idoso atrai e estupra vizinha autista de quatro anos, em Silves

Idoso atraiu a vítima, que é uma pessoa com Transtorno de Espectro Autista (TEA), para a sua residência com a promessa de presente

Um idoso de 61 anos, foi preso no sábado (28), por estupro de vulnerável contra a vizinha, uma criança de 4 anos. A prisão ocorreu no município de Silves, interior do Amazonas.

Conforme o delegado João Manuel Filgueiras, o suspeito atraiu a vítima, que é uma pessoa com Transtorno de Espectro Autista (TEA), para a sua residência com a promessa que presentearia com uma quantia em dinheiro.

“Após guiar a vítima até o local, o homem tirou as roupas dela e praticou o abuso sexual. Quando retornou para a casa, a criança contou para a sua mãe o que teria acontecido e esta, por sua vez, denunciou o crime às autoridades”, falou o delegado.

Segundo o delegado, de imediato, as equipes das Polícias Civil e Militar saíram em diligência e efetuaram a prisão em flagrante do autor.

O homem responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱