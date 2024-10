Copo de vidro é removido após ser inserido em ânus de homem

Médicos documentaram cirurgia para remover copo de vidro, preservativo e lubrificante inseridos pelo ânus do homem

Em Nizhny Novgorod, na Rússia, um homem, que não teve a identidade revelada, precisou passar por uma cirurgia de alto risco para remover um copo de vidro do intestino. O objeto foi inserido pelo ânus durante um ato sexual.

Os médicos explicaram que se o frasco de vidro tivesse quebrado, o homem corria o risco de sofrer hemorragias fatais ou danos irreparáveis aos órgãos.

Imagens de raio-X divulgadas pelo hospital mostram o copo de vidro alojado na parte superior do reto e avançando em direção ao intestino superior. Além do copo, os profissionais de saúde removeram também um preservativo e lubrificante, provavelmente usados durante o ato sexual.

Falando sobre o caso, o porta-voz do hospital onde o paciente foi tratado destacou a importância de uma abordagem sem julgamentos em situações como essa. “Os médicos não são a polícia da moralidade”, afirmou Alexey Nikonov, reforçando que os pacientes devem sentir-se seguros ao buscar ajuda, independente das circunstâncias que levaram ao incidente.

Corpos estranhos no reto não são raros

De acordo com informações do Daily Mail, incidentes como este não são isolados. No Reino Unido, o Serviço Nacional de Saúde (NHS) gasta aproximadamente 500 mil libras por ano, equivalente a mais de 3 milhões de reais, para tratar vítimas de acidentes sexuais envolvendo inserção de objetos.

Centenas de pessoas necessitam de assistência médica anualmente para remover itens do reto, sendo a maioria dos casos envolvendo homens.

*Com informações do Metrópoles

