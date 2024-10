Brasil já recebeu cerca de 1,2 mil pedidos de repatriação do Líbano

O Brasil já recebeu cerca de 1,2 mil pedidos de repatriação de brasileiros que estão no Líbano, segundo fontes do Itamaraty. A expectativa é de que esse número aumente consideravelmente após a escalada dos conflitos na região.

A Embaixada do Brasil no Líbano disponibiliza formulários para pedidos de resgate desde o dia 23 de setembro. Só nesta segunda-feira (30), no entanto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou o primeiro voo de resgate.

A operação de repatriação é considerada complexa tanto pelo pelos riscos envolvidos quanto pelo número de pessoas. O Líbano abriga a maior comunidade brasileira no Oriente Médio, com 21 mil pessoas.

Mauro Vieira, afirmou que o governo federal espera repatriar até 240 pessoas até o fim desta semana.

*Com informações da CNN Brasil

