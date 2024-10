Acessibilidade financeira: ferramenta permite negociação de dívidas em Língua de Sinais

Diante da crescente demanda por atendimento em Língua Brasileira de Sinais, a Serasa fortalece canais para atender consumidores com deficiência auditiva.

Em parceria com a ICOM, plataforma especializada em Língua de Sinais, a central já prestou suporte a mais de 400 pessoas desde o início do ano, oferecendo tradução simultânea e soluções personalizadas para serviços financeiros.

A tradução simultânea por videochamada funciona em parceria com o ICOM, cujos intérpretes são habilitados a fazer o contato entre consumidores surdos e centrais de atendimento.

A plataforma ICOM permite atender o cliente surdo no seu próprio idioma em tempo real.

Mais de 70% dos atendimentos realizados estão relacionados aos temas de renegociação de dívidas e pontuação Score.

“Os principais temas abordados nas chamadas indicam uma busca crescente por uma jornada financeira mais consciente, com o objetivo de quitar pendências e melhorar a relação com o mercado de crédito,” afirma Paulo Nakano, gerente de experiência do cliente da Serasa.

“Os atendentes são especialmente preparados para orientar esse processo de forma didática e segura”.

De acordo com Nakano, a central especializada em Libras é um marco para a inclusão e autonomia das pessoas com deficiência auditiva na gestão de suas finanças.

“Através de videochamadas com intérpretes, o suporte não só facilita o entendimento dos serviços, mas também promove soluções práticas, como a renegociação das dívidas. Essa iniciativa reforça nosso compromisso com a acessibilidade para todos os consumidores”, explica.

Atendimento em Libras da Serasa

Acesse a Central de Ajuda da Serasa em ajuda.serasa.com.br.

Na área “Acessibilidade para quem precisa”, escolha a opção “Clique para chamar o intérprete” para iniciar o atendimento.

Você receberá um aviso para direcionar a chamada a um link externo. Aceite a opção no botão “Clique para Continuar”.

Aguarde para ser atendido e certifique-se de que a câmera do equipamento esteja habilitada. A videochamada em Libras pode ser feita tanto no computador quanto no celular.

Sobre a Serasa

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população por meio de produtos e serviços digitais.

