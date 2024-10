Brasil enfrenta Ucrânia por uma vaga na final da Copa do Mundo de Futsal

Artilheiro do mundial, o ala Marcel faz questão de exaltar que o foco está na defesa e na entrega do time

Brasil e Ucrânia fazem um duelo decisivo pela semifinal da Copa do Mundo de Futsal, nesta quarta-feira (2), na Humo Arena, em Tashkent, no Uzbequistão. Em busca do hexacampeonato mundial, a Seleção Brasileira finalizou a preparação para a partida na tarde desta terça-feira (1º), no local do jogo.

O time comandado por Marquinhos Xavier chegou à semifinal após vencer o Marrocos por 3 a 1, no domingo (29). A Ucrânia, por sua vez, goleou a Venezuela por 9 a 4, no mesmo dia.

Artilheiro brasileiro

O tão sonhado hexa passa pelos pés do ala Marcel. Dos 35 gols marcados pela Seleção Brasileira na competição, 10 são dele. Artilheiro do mundial, ele faz questão de exaltar que o foco está na defesa e na entrega do time.

“Na verdade, nosso foco está sendo muito na defesa, em não tomar gols porque a gente sabe que o ataque vai acabar fluindo naturalmente. O brasileiro é acostumado a jogar para frente, a jogar para fazer gol. E se a gente conseguir conciliar a parte da defesa com o ataque, sabemos que teremos muitas chances de sair com a vitória”, explica. Para Marcel, vai ser um jogo de muita intensidade.

Ala Marcel é o artilheiro da Copa do Mundo de Futsal. Foto: Leto Ribas/CBF

“Vai ser um jogo muito forte fisicamente, bem parecido com o da Croácia. Talvez seja uma equipe um pouco mais organizada, com mais qualidade para nos atacar, mas a gente sabe que vamos enfrentar uma defesa muito bem postada e muito forte fisicamente, a gente vai ter que ter muita intensidade, muita movimentação para acabar encontrando os espaços e fazer os gols”, analisa.

Invicta, a Seleção Brasileira mostrou um grande poder ofensivo e uma defesa sólida. Chegou a semifinal depois de vencer Cuba (10×0), Croácia (8×1), Tailândia (9×1), Costa Rica (5×0) e Marrocos (3×1). Marcel exalta a campanha do Brasil, mas alerta que o emocional tem impacto nessa reta final da competição.

“É complicado, sabemos que temos um pouco dessa vantagem de já estar acostumado com mais tipos de jogos assim, mas também é uma semifinal de Copa do Mundo, então a gente sabe que temos que estar muito focados, muito atentos. Eu acho que se a gente conseguir repetir o foco, a determinação, a constância que tivemos no jogo contra o Marrocos, a gente tem grandes chances de sair com a classificação”, finaliza.

