Inmet prevê chuvas intensas no noroeste do Amazonas esta semana

O Amazonas deve enfrentar chuvas intensas nesta semana, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As chuvas da primavera continuarão atuando em diversas localidades do Brasil, com áreas das regiões Sul e Norte registrando precipitações significativas até a próxima segunda-feira (7), podendo ultrapassar 60 mm.

No Norte, especialmente no noroeste do Amazonas, Roraima e Pará, as condições de instabilidade associadas ao calor e alta umidade provocarão pancadas de chuva, com volumes acima de 60 mm. Exceto no Tocantins, onde a chance de precipitação é baixa, chuvas não estão descartadas nas demais áreas da região.

A região Sul também enfrentará chuvas intensas, com tempestades já ocorrendo no Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina, devido à passagem de um sistema frontal. A partir de quinta-feira (3/10), esse sistema avançará para outros estados do Sul, trazendo pancadas de chuvas isoladas. O Inmet alerta que, na sexta-feira (4/10), o tempo no Rio Grande do Sul será mais estável.

Seca

No Nordeste e Centro-Oeste deve prevalecer o tempo quente e seco. A exceção é no noroeste do Mato Grosso e sul do Mato Grosso do Sul, onde não se descartam pancadas de chuva isoladas.

Em São Paulo, leste de Minas Gerais, no Rio de Janeiro e Espírito Santo há a expectativa de chuvas isoladas na quinta-feira (3) e sexta-feira (4).

*Com informações Metropoles

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱