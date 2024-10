Rio Negro atinge 12,91 metros e está a 21 cm de novo recorde histórico em Manaus

Em Manaus, o Rio Negro atingiu 12,91 metros nesta quarta-feira (2), e está a apenas 21 centímetros do recorde histórico de vazante, que foi de 12,70 metros no ano passado, após 121 anos. Esse nível torna a atual vazante a segunda maior já registrada, superando a de 2010, que chegou a 13,63 metros.

Leia também: Rio Negro pode passar por pior seca da história ainda esta semana, aponta SGB

A severa seca na região é causada por uma combinação de fatores climáticos, como a diminuição das chuvas na bacia hidrográfica do rio e o aumento das temperaturas.

O Serviço Geológico do Brasil alerta que, se essas condições continuarem, a seca do Rio Negro em 2024 pode ser ainda mais grave do que a de 2023, o que gera preocupações sobre o abastecimento de água e os impactos no ecossistema local.

A situação também está afetando a navegação e a pesca, atividades essenciais para as comunidades ribeirinhas. A queda no nível do rio já dificulta o transporte de embarcações, o que pode agravar a economia dessas populações.

As autoridades locais estão monitorando a situação e recomendam que a população fique atenta às previsões meteorológicas e às orientações das agências ambientais.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱