Calor intenso e umidade aumentam risco de infecção urinária em mulheres no Amazonas

Preocupados com os impactos das mudanças climáticas na saúde pública, especialistas de todo país vem chamando atenção para os cuidados com o trato urinário em regiões de sol intenso e umidade alta, como o Estado do Amazonas, uma vez que a incidência de infecção urinária tende a subir no verão e entre as mulheres – naturalmente mais suscetíveis – por terem o canal uretral mais curto, facilitando a entrada de bactérias para o interior da bexiga. Um dos vilões dos dias quentes é a baixa ingestão de água.

A transpiração pede mais líquido no corpo, mas nem todo mundo bebe o suficiente. “Com a urina mais concentrada, a bexiga vira um ambiente propício para a reprodução de micro-organismos causadores de infecção. Além disso, nessa época de altas temperaturas, as mulheres ficam mais tempo com roupas íntimas úmidas. Essa prática também pode contribuir para a proliferação” alerta o urologista, Flavio Antunes.

DE OLHO NOS SINTOMAS

Ardência ou dor ao urinar é o sintoma mais comum, mas a infecção pode apresentar também outros problemas, como frequência urinária com baixo volume, sensação de pouco esvaziamento da bexiga, incontinência urinária e até sangue.

Para evitar a infecção, o urologista, Flávio Antunes, faz várias recomendações importantes, como hidratação adequada, de no mínimo 2 litros de água por dia. “Beber bastante água ajuda a diluir a urina e a eliminar bactérias. Além disso, urinar após relações sexuais pode evitar que as bactérias se fixem no trato urinário”, completa o urologista.

O tratamento, segundo Antunes, deve ser sempre orientado por um profissional de saúde especializado. “Embora muitos busquem automedicação, é crucial que o paciente faça exames para identificar o tipo de bactéria envolvida, garantindo um tratamento mais eficaz com antibióticos”, ressalta.

INFECÇÃO URINÁRIA DE REPETIÇÃO

A desinformação sobre o assunto que pode levar a complicações mais sérias. Por isso, as mulheres também precisam acompanhar possíveis recorrências, já que não é incomum a infecção aparecer outras vezes. “É fundamental que as mulheres conheçam os sinais, como dor ao urinar e necessidade frequente de urinar. Ao notar esses sintomas, a busca por atendimento médico deve ser imediata”, conclui.

