Número de jovens empreendedores cresce 23% em 10 anos

Um levantamento do Sebrae, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADc) do IBGE, aponta que o número de jovens empreendedores no Brasil cresceu 23% nos últimos 10 anos.

A análise abrange o período entre o último trimestre de 2013 e os últimos três meses de 2023. Esse crescimento reflete o aumento da participação de jovens na criação e gestão de seus próprios negócios.

No último trimestre de 2023, os jovens de 18 a 29 anos representavam 16,5% dos quase 30 milhões de empresários no país. A maior parte desses empreendedores atua no setor de serviços.

Além disso, há uma concentração maior nas regiões Sudeste (41,3%) e Nordeste (23,6%), mostrando diferenças regionais na distribuição dos negócios jovens.

Perfil

Entre os jovens empreendedores, 91,4% são empreendedores por conta própria. Ou seja, gerenciam seus negócios sem a presença de empregados formais.

Por outro lado, apenas 8,6% ocupam a posição de empregadores, revelando que a maioria dos jovens prefere trabalhar de forma autônoma ou com sócios, sem expandir a equipe.

A maioria dos empresários jovens é formada por homens, que representam 62,6% do total. Já as mulheres compõem 37,4% dos empreendedores dessa faixa etária.

Em termos de raça, 57,7% dos jovens empreendedores se autodeclaram negros (pretos ou pardos), enquanto 41,3% se identificam como brancos.

Jovens empresários

A escolaridade dos empreendedores jovens também apresentou avanços significativos na última década. Em 2023, 45,5% dos jovens tinham Ensino Médio completo. Esse número representa um crescimento de 20 pontos percentuais em relação a 2013.

Além disso, 25,9% dos jovens empresários possuem Ensino Superior incompleto ou mais. Esse dado também cresceu 10,7 pontos percentuais nos últimos dez anos, indicando uma evolução educacional.

Carga horária

Em relação à carga horária, os jovens empreendedores dedicam, em média, 37 horas semanais aos seus negócios. Esse número é um pouco menor do que as 40 horas semanais dos empresários adultos, com idades entre 30 e 59 anos.

Por fim, o rendimento médio dessa faixa etária alcançou um recorde histórico no último trimestre de 2023. Os jovens empresários registraram uma média de R$ 2.376 mensais, o valor mais alto da série histórica.

*Com informações do Carta Capital

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱