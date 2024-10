Ex-membros da alta cúpula do Governo do AM são alvos da PF em Manaus

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (3), a Operação Tupinambarana Liberta, com o objetivo de combater crimes de associação criminosa, corrupção eleitoral, abolição do estado democrático de direito, utilização de violência para obter votos e impedir o exercício de propaganda eleitoral.

A operação mobiliza aproximadamente 50 policiais federais que cumprem cinco mandados de busca e apreensão em locais identificados durante as investigações em Manaus.

O objetivo da operação é desarticular associação entre membros de facção criminosa e agentes públicos, os quais entraram em conluio visando a prática de crimes eleitorais em prol de uma candidatura na cidade de Parintins/AM. A investigação demonstrou que foram utilizadas estruturas de estado, inclusive, de forças policiais para benefício de uma chapa concorrente à Prefeitura de Parintins.

A investigação da PF tem como foco um grupo de autoridades que incluem:

Armando do Valle : Ex-diretor presidente da Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama).

: Ex-diretor presidente da Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama). Marcos Apolo Muniz : Ex-secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa.

: Ex-secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa. Fabrício Barbosa : Ex-secretário de Estado de Administração.

: Ex-secretário de Estado de Administração. Tenente-coronel Jackson Ribeiro : Ex-comandante das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam).

: Ex-comandante das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam). Capitão Guilherme Navarro: Chefe do setor de inteligência da Rocam.

Todos os mencionados foram exonerados após serem filmados em uma reunião que levantou suspeitas de favorecimento à candidatura de Brena Dianná, do União Brasil, em Parintins.

A exoneração seguiu recomendações do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), que abriu um Inquérito Civil para apurar os fatos.

Além dos mandados de busca, a Justiça Eleitoral determinou a proibição do acesso dos investigados à cidade de Parintins e a proibição de contato dos investigados entre si e com coligações partidárias do referido Município.

A Superintendência Regional da Polícia Federal providenciou, esta semana, o aumento do efetivo policial no município de Parintins visando garantir a segurança do pleito na cidade, bem como a liberdade da população para exercer livremente o direito democrático ao voto.

Sobre a investigação:

A investigação teve início a partir de uma denúncia feita pelo Ministério Público Eleitoral em Parintins à Polícia Federal, em 16 de setembro de 2024. Durante as apurações, foram encontrados indícios de que líderes comunitários, vinculados a uma facção criminosa nacional de tráfico de drogas, estavam ameaçando candidatos à prefeitura, proibindo seu acesso a determinados bairros e restringindo a circulação em várias áreas. Além disso, surgiram evidências de que agentes públicos estavam inertes em relação a essas ameaças, favorecendo uma candidatura específica à Prefeitura de Parintins.

A atuação do grupo criminoso incluiu a espionagem de pessoas ligadas a um partido político local e o monitoramento de policiais federais, com o objetivo de obstruir as operações da PF. Recentemente, jornais divulgaram vídeos mostrando autoridades públicas articulando-se para influenciar as eleições de Parintins através de práticas ilegais.

A operação conta com o apoio da Corregedoria da Polícia Militar do Estado do Amazonas, que está acompanhando a execução em relação aos policiais militares envolvidos.

O nome da operação faz referência ao termo utilizado pelos moradores de Parintins, que chamam a região de “Ilha Tupinambarana, a ilha da magia”. Esse nome homenageia as diversas etnias indígenas que habitavam a área, incluindo os Tupinambás. O município é famoso por sediar o Festival Folclórico de Bois Bumbás, Garantido e Caprichoso. A ação da Polícia Federal tem como objetivo garantir o livre exercício do voto no município.

