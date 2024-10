Corpo de Bombeiros resgata mais de 500 animais em Manaus em 2024

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) resgatou, entre janeiro e setembro, 512 animais em áreas urbanas de Manaus, sendo a maioria deles espécies silvestres como cobras, bichos-preguiça e porcos-espinhos. O trabalho de busca e resgate de animais é uma das modalidades de atuação da corporação.

De acordo com o Centro de Operações Bombeiro Militar (Cobom), neste ano, houve um aumento no número de ocorrências deste segmento atendidas na capital. Entre janeiro e setembro foram resgatados 512 animais. Já no mesmo período em 2023, foram registradas 377 ocorrências de resgate de animais.

“Nós temos atendido muitas ocorrências de animais peçonhentos, também jacarés, preguiças, que saem do habitat deles em direção ao centro urbano muitas vezes para procurar alimento, água, que neste momento está mais escasso por conta da estiagem”, relatou coronel Reinaldo Menezes, subcomandante-geral do CBMAM.

No último sábado (28/09), o Corpo de Bombeiros realizou o resgate de uma cobra que estava na pista de skate da Ponta Negra, na zona oeste da cidade. Após ser retirada, foi realizada a soltura dela em área de mata.

Outro caso que repercutiu recentemente foi de um macaco resgatado, quando ele tentava fugir de um incêndio. Na ocasião, os bombeiros fizeram o procedimento de reanimação do animal, que havia inalado muita fumaça. Após o procedimento de primeiros socorros, o pequeno macaco reagiu e posteriormente foi solto em área de mata para retornar ao habitat natural.

“Ao detectar a presença de animal silvestre seja em casa, na rua ou qualquer área fora do habitat natural, a nossa orientação é para que a pessoa mantenha uma distância segura e ligue imediatamente para o 193. A partir disso, enviaremos uma equipe, que fará o resgate. Para o Corpo de Bombeiros todas as vidas importam e preservar a nossa fauna é uma das principais missões”, concluiu coronel Reinaldo Menezes.

