Bia Miranda nega aborto e afirma que ainda está grávida

A influenciadora Bia Miranda negou que tenha abortado o segundo filho, fruto do relacionamento com Samuel Sant’Anna, conhecido como Gato Preto. Em conversa com a Quem, a influenciadora deixou claro: “Interrompi não, tô grávida ainda”.

A declaração acontece após Gato Preto afirmar que a jovem havia retirado o bebê. “Todo respeito do mundo, não quero mais saber da tal pessoa. Ela já está seguindo em frente com outro e tirou a criança. Então, por favor, deixa eu quieto na minha”, escreveu Gato Preto. Bia Miranda revelou a gravidez no mesmo dia em que anunciou o fim do relacionamento com o ex. Na ocasião, ela disse: “Gente, calma. O mundo não vai acabar, não. Deu positivo. Acontece. Que bom que não dependo de homem pra nada na minha vida, graças a Deus. Então, não é o fim do mundo. Agora o jeito é ter” *Com informações do Metrópoles

