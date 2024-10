Quarteto é preso com 52 kg de drogas no porto de Maraã, no AM

Quatro pessoas foram presas em flagrante na quarta-feira (2), por tráfico de drogas e associação para o tráfico. O grupo transportava mais de 52 quilos de drogas. A ação policial ocorreu no porto do município de Maraã, interior do Amazonas.

Os autores foram identificados como Aghata Alejandra Marinho Martins e Ilana Pontes de Oliveira, ambas de 19 anos; Drisanna Maria Castro Nunes, de 26, e João Victor Rodrigues Bragança, de 28.

Conforme o delegado Rodrigo Beraldo, da 60ª DIP, a equipe policial recebeu informações, via denúncia anônima, dizendo que passageiros estavam transportando drogas em uma embarcação, no porto de Maraã. De imediato, foram iniciadas as diligências ao local.

“Durante a ação, inicialmente, foram encontrados aproximadamente 37 quilos de maconha do tipo skunk, distribuídas em quatro malas dos autores. Apuramos que os indivíduos haviam recebido os entorpecentes em Japurá e tinham como destino de entrega o município de Tefé”, informou.

Segundo o delegado, na mesma embarcação, também foram encontrados, aproximadamente, 15 quilos de maconha skunk e 300 gramas de cocaína, escondidos em caixas de papelão sem identificação. De acordo com tripulantes, as caixas também foram embarcadas em Japurá e tinham como destino Tefé.

“A ação policial ocorreu em conjunto com o Ministério Público do Amazonas (MPAM), representado pelo promotor Marcos Túlio Pereira Correia Júnior. As investigações irão prosseguir para identificar os fornecedores e quem receberia os entorpecentes”, disse.

O quarteto responderá por tráfico de drogas e associação para o tráfico e já se encontram à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

