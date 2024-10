Empresa de tecnologia vai distribuir R$ 75 mil em prêmios no mês de aniversário, em Manaus

A empresa de tecnologia Info Store vai distribuir, neste mês de outubro, mais de R$ 75 mil em prêmios aos clientes, com várias ações especiais, como sorteio de vale-compras, descontos e premiação.

Esta semana começou a promoção que vai sortear três vales-compras no valor de R$ 10 mil, R$ 15 mil e R$ 20 mil.

“Para concorrer, é só realizar compras de qualquer valor nas nossas lojas. O cliente recebe um cupom para participar do sorteio, que ocorrerá no dia 4 de novembro”, explica a gerente de Marketing do Grupo Info Store, Elberlany Horta.

Na compra de produtos de marcas parceiras, o consumidor recebe cupom em dobro. São elas: Microsoft, Lenovo, JBL, Huawei, Epson, Electrolux, Motorola, AOC, Multi, Rhadium, SMS, Maxprint, Argom, Intelbras, HikSemi, Samsung, HP, Logitech, Fantech, Micro, Rock Space, Kingston, Bematech,Gazin, Toshiba, Kingdian.

Até sexta-feira (04), os clientes poderão participar da ação Estoure e Ganhe. Nas compras de produtos da marca Intelbras, os clientes terão a chance de estourar um balão e levar prêmios.

Neste sábado (5), os clientes que passarem pela loja do Amazonas Shopping vão poder se divertir na Cabine de Desconto.

Ao entrar na cabine que tem um soprador, o cliente tem a chance de pegar cupons de desconto que estarão voando pelo local.

O valor capturado será convertido em desconto nas compras. A ação ocorre também no dia 14 de outubro na InfoEletro, no Manauara Shopping.

Outra ação prevista na programação de aniversário vai instigar a curiosidade dos clientes. Uma Caixa Misteriosa será instalada em cada uma das 12 lojas da Info Store.

O cliente deverá dar um palpite sobre qual produto está escondido na caixa. O primeiro que acertar, leva a premiação.

E para encerrar as comemorações, a Info Store terá uma grande festa no dia 24 de outubro, aniversário de Manaus, com várias atrações e o lançamento do jogo Call of Duty, um dos mais aguardados de 2024.

*Com informações da assessoria

