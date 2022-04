Avenida Umberto Calderaro será interditada para obras emergenciais

As obras no local devem seguir até o próximo domingo (24)

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus informou que nesta quarta-feira (20), durante a chuva, parte de uma rede de drenagem profunda rompeu em frente ao Centro de Cooperação da Cidade (CCC), na avenida Umberto Calderaro, zona Centro- Sul, abrindo um buraco.

De forma imediata o buraco será fechado por equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), com chapas de ferro para liberar o fluxo de veículos no local.

No início da noite desta quarta-feira, o trecho da avenida será interditado pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), que colocará equipe permanente no local orientando condutores e mantendo a segurança do tráfego na via.

A interdição permanecerá até o próximo domingo (24), para que a Seminf possa trabalhar na implantação de uma nova tubulação e solucionar de vez o problema que já ocorre há mais de nove anos no mesmo local. As equipes vão trabalhar diuturnamente, aproveitando o feriado onde o fluxo de veículos fica reduzido.

