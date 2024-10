Como escolher a melhor casa de apostas online

Paixão pelo esporte, em particular pelo futebol, impulsionou no Brasil o setor de apostas esportivas

A paixão pelo esporte, em particular pelo futebol, impulsionou no Brasil o setor de apostas esportivas. Todos os dias, milhões de pessoas acessam as plataformas – recentemente regulamentadas pela nova lei aprovada pelo governo Lula – para apostar no Brasileirão, na Copa Libertadores e em outras competições de futebol internacional.

Essa tendência está destinada a crescer nos próximos anos, também porque, com a nova lei, o setor foi finalmente regulamentado e novos operadores internacionais solicitaram entrada para fazer parte da oferta nacional. Com base nessas premissas, especialistas preveem que, nos próximos anos, o Brasil se tornará um dos mais importantes mercados internacionais em apostas esportivas e cassinos online, com um impacto significativo em termos de impostos para os cofres públicos do país.

A competição entre as grandes marcas é a chave para melhorar os serviços e a programação oferecidos pelas plataformas de apostas esportivas e, ao mesmo tempo, contribuir para a evolução da oferta nacional, que tende a aumentar graças à maior visibilidade nos meios de comunicação tradicionais e digitais. A consequência direta de todas essas forças é o aumento da base de usuários, atualmente estável abaixo da marca de 5 milhões de usuários mensais.

“Para selecionar a melhor plataforma de apostas esportivas“, explicam os especialistas da Sportytrader aos nossos microfones, “é necessário levar em consideração quatro fatores“.

O primeiro aspecto a considerar ao escolher a casa de apostas na qual se deseja apostar, além da verificação da licença emitida pelo governo brasileiro, é certamente o bônus de boas-vindas, ou seja, a oferta reservada a todos os jogadores que se registram pela primeira vez na plataforma de jogo.

O bônus de boas-vindas pode ser de dois tipos: aquele que é creditado no simples registro da conta (sem depósito) e aquele que é concedido apenas após efetuar a primeira recarga. O ideal para cada usuário é, obviamente, conseguir encontrar a casa de apostas capaz de fornecer ambos os tipos de bônus, que são indispensáveis tanto na fase de conhecimento de uma nova plataforma quanto na subsequente fase de fidelização.

O segundo conselho é optar pelo bônus sem depósito, pois permite que os novos jogadores experimentem de forma concreta todas as funcionalidades da plataforma e adquiram, sem custos, uma certa familiaridade. Na fase de familiarização com a plataforma, de fato, é melhor empregar o crédito gratuito do que o próprio dinheiro, pois isso nos permite também experimentar todas as diferentes opções de aposta que não são de compreensão imediata para quem se aproxima pela primeira vez do setor de apostas esportivas.

Para mais informações sobre o tema, é possível ler este guia sobre como usar o bônus da Betfair, um exemplo concreto que fornece informações sobre como os bônus são concedidos, quais condições devem ser respeitadas e a quantidade que é oferecida aos usuários.

O terceiro ponto diz respeito à segurança e transparência da plataforma escolhida. Antes de registrar uma conta de jogo, é importante verificar as informações sobre o operador, em particular o número de licença, os serviços de proteção das contas e os métodos de recarga e saque disponíveis. Esses três elementos representam o certificado de qualidade de todos os melhores operadores de apostas esportivas.

Por fim, o último conselho de SportyTrader, mas não menos importante, é informar-se previamente sobre os riscos do jogo de azar e quais são as práticas de jogo responsável.

