Atleta amazonense faz ‘vakinha’ para custear participação na Copa Pacífico de Natação

Medalhista de ouro no Campeonato Norte/Nordeste Troféu Milton Medeiros, o amazonense Alex Viveiros, de 18 anos, abriu uma vakinha online para custear a sua participação na Copa Pacífico de Natação, que acontecerá em novembro, na Bolívia.

O atleta foi convocado pela seleção brasileira e representará o Amazonas, junto aos melhores atletas do norte e nordeste do país.

A competição ocorre entre os dias 5 a 11 de novembro, na cidade de Santa Cruz De La Sierra, em território boliviano, e este será apenas um dos desafios que Alex enfrentará em sua vida como esportista, que começou quando ainda era criança.

Em entrevista ao Em Tempo, Alex conta que sua família foi essencial para iniciar sua carreira na natação, já que seu pai o acompanhava nas competições.

E esse apoio deu resultado, já que o atleta coleciona medalhas de ouro, prata e bronze. Para ele, as medalhas são resultados de todo seu trabalho árduo em representar aqueles que acreditam em seu potencial.

“Hoje o meu maior incentivo é a confiança que meus amigos, familiares e treinadores depositam em mim, isso me dá a certeza de que eu não estou sozinho no esporte, e toda vez que ganho alguma medalha ou que sou convocado para integrar as seleções, isso é a garantia de que meu trabalho está dando certo, isso é a certeza que estou continuando o legado que meu pai deixou para mim”, enfatiza.