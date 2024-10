Representatividade geográfica será diferencial do Congresso do IBGC de 2024

O Brasil será o centro do debate, enquanto player estratégico e competitivo. A previsão é de Luiz Martha, diretor de Conhecimento e Impacto no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), ao destacar o diferencial do 25º Congresso do IBGC, que será realizado em São Paulo (SP) nos dias 8 e 9 de outubro.

Nesse contexto, destaca a representatividade geográfica dos palestrantes como uma das prioridades em 2024 para ampliar as discussões para além do tradicional eixo Rio-São Paulo.

“O painel Amazônia como um horizonte socioambiental para a economia brasileira é um grande exemplo, tratando de uma região de fundamental importância para o Brasil e o mundo”, pontua o diretor em conversa com o Integridade ESG.

O Integridade ESG, pela segunda vez consecutiva, fará a cobertura do Congresso do IBGC, com matérias exclusivas e newsletters especiais. A edição deste ano, que também representa os valores emergentes da sociedade brasileira, vai discutir diversidade, governança climática, modernização do mercado brasileiro, inteligência artificial, mercado de capitais, entre outros. Sob o tema “Cultura de governança e os desafios do Brasil”, o congresso vai debater como práticas robustas ESG podem promover uma gestão empresarial mais transparente, ética e sustentável.

IBGC completa 25 anos de realização de eventos no país

De acordo com Luiz Martha, o encontro, um marco da governança corporativa no Brasil, ano a ano vem ampliando a discussão sobre o tema, agregando a maior parte das transversalidades que competem a atenção das organizações e da sociedade.

“Este ano, completamos 25 anos realizando congressos no Brasil. Um dos grandes objetivos é oferecer o mais completo panorama possível sobre os desafios empresariais, ambientais, sociais e de governança. Os congressos do IBGC têm por objetivo ampliar o engajamento de conselheiros e gestores, envolvidos em estratégias de governança, com temas essenciais para o bom funcionamento das organizações no século 21”, contextualiza o diretor.

Isso é feito por meio da pluralidade de vozes, destaca, através do diálogo com referências nacionais e internacionais importantes, oferecendo ao público uma série de atividades durante dois dias, que incluem painéis, masterclasses, espaço para networking, feira de negócios entre outros.

O papel da governança associada à IA, ao clima e à geopolítica

A programação deste ano foi baseada em trilhas temáticas relevantes como ética e governança; sustentabilidade ambiental e social; inovação e tecnologia; e Brasil estratégico.

“Nesta edição, debateremos o papel da governança corporativa associado a tópicos como mudanças climáticas, geopolítica e IA. Tudo isso para elevar os negócios do país e posicioná-lo como um player internacional estratégico e competitivo”, comenta Valeria Café, diretora-geral do IBGC.

Participam do 25º Congresso do IBGC especialistas como Evan Epstein, diretor-executivo e professor adjunto do UC Law San Francisco, e fundador da Pacifica Global, que se dedica a resolver assuntos complexos de governança nas companhias. Claudia Sender, do conselho de ação do B-20, comunidade empresarial no Brasil conectada ao G20, também marcará presença no evento.

Além deles, Gustavo Loyola, diretor presidente da Tendências Consultoria, vai falar sobre o mapeamento de riscos geopolíticos, enquanto Joaquim Levy, diretor de Estratégia Econômica do Safra, vai abordar o tema “A nova fronteira da sustentabilidade”.

CEO da Alpargatas e líderes de empresas internacionais confirmados

O congresso trará à discussão o tema “Como posicionar e potencializar a Marca Brasil além das fronteiras do país?”. Entre os painelistas, estarão Liel Miranda, CEO da Alpargatas, além de líderes de companhias com presença internacional, como Telefônica, Holcim, Embraer e Gerdau.

O evento tem ainda o objetivo de gerar aprendizados, questionamentos e oportunidades de revisões de conceitos, mas, ao mesmo tempo, abrir a possibilidade de iniciar novas jornadas, segundo Ricardo Oberlander, líder do grupo curador do 25º Congresso do IBGC. O painel Amazônia como um horizonte socioambiental para a economia brasileira terá Luiz Lessa, CEO do Banco da Amazônia, e Michele Lins Aracaty e Silva, economista, doutora em desenvolvimento regional e docente do Departamento de Economia da Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

Os painéis também representam os valores emergentes da sociedade brasileira, enfatiza Ricardo. É o caso da palestrante Jandaraci Araujo, conselheira de administração e fiscal, que estará no painel Governança climática: saindo da retórica para a prevenção de tragédias, ao lado de Denise Hills, conselheira, pioneira dos ODS pela ONU em finanças sustentáveis, e membro do comitê consultivo do Chapter Zero Brazil (IBGC).

Inscrições

As inscrições para o Congresso do IBGC de 2024, que terá formato híbrido, podem ser realizadas no site da entidade.

