Candidata no AM recebe proteção após sofrer violência política de gênero

A Justiça eleitoral acatou representação do Ministério Público Eleitoral e determinou medida cautelar em favor da candidata ao cargo de prefeita do município de Eirunepé, professora Áurea (MDB), na segunda-feira (30).

De acordo com o MP Eleitoral, ela tem sofrido violência política de gênero por parte da equipe do atual prefeito do município, Raylan Barroso (PT), do adversário ao cargo de prefeito Anderson Araújo (PT), e o servidor municipal Aristeu Augusto Carneiro.

A medida determina que os suspeitos do crime, bem como as pessoas ligadas a eles, não mantenham qualquer tipo de contato com a vítima e permaneçam a 100 metros de distância até o dia da finalização do processo eleitoral.

A Justiça também autorizou a instauração de inquérito policial para apurar as informações contidas na representação, especialmente no que se refere ao crime de violência política de gênero. Também foi determinada a expedição de ofício para que o comandante-geral da Polícia Militar providencie, no prazo de 24h, uma escolta para garantir a segurança da candidata.

A denúncia recebida pelo MP Eleitoral aponta que a candidata tem sofrido perseguições e intimidações durante sua campanha eleitoral. As estratégias organizadas pelos suspeitos supostamente subordinados ao atual prefeito de Eirunepé incluem perseguir a candidata por diversos pontos da cidade e gravar qualquer cidadão que se aproxime dela. A violência se deu também com a criação de um jingle que se refere à candidata de forma ofensiva.

