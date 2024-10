Polícia procura dupla que invadiu e roubou loja de conveniência em Manaus

Informações podem ser repassadas pelos números (92) 3667-7615, do 15º DIP, ou pelo 181, da SSP-AM

Dois homens suspeitos de invadir uma loja de conveniência e roubar bebidas do estabelecimento estão sendo procurados pela Polícia Civil do Amazonas.

A ação criminosa ocorreu na madrugada de quarta-feira (2), no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

Segundo o delegado Bruno Hitotuzi, titular do 15° DIP, os suspeitos entraram no local armados, renderam os funcionários e um cliente. “Após render todos, eles levaram diversas bebidas do estabelecimento e, ao saírem, depredaram o local”, explicou Hitotuzi.

A autoridade policial enfatiza a importância do apoio da população na identificação e localização dos responsáveis pelo crime.

Quem souber a identidade ou o paradeiro dos suspeitos pode entrar em contato pelos números (92) 3667-7615, disque-denúncia do 15º DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será mantida em sigilo”, garantiu o delegado.

