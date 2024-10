Parceria entre institutos promove sustentabilidade e bioeconomia na Amazônia

Parceria visa promover o desenvolvimento de novos projetos unindo as expertises de tecnologia e conhecimento científico dos institutos

O Sidia Instituto de Ciência e Tecnologia e o Instituto Nacional de Pesquisas na Amazônia (INPA) assinaram, na quinta-feira (3), um acordo para o desenvolvimento de futuros projetos conjuntos voltados para a sustentabilidade e a bioeconomia na Amazônia.

A iniciativa faz parte dos esforços dos institutos em unir expertises para criar soluções tecnológicas que contribuam para a preservação da floresta amazônica e o desenvolvimento de novas tecnologias e negócios sustentáveis para a região.

Hyun Chool Chung, Superintendente do Sidia, afirma: “A colaboração com o INPA é um marco para ambas as instituições. Ao trabalharmos juntos, poderemos maximizar o impacto de nossas pesquisas e desenvolver soluções inovadoras que beneficiem diretamente a Amazônia. Acreditamos que a ciência e a tecnologia têm o poder de transformar vidas e construir um futuro mais justo e equitativo para todos.”

O diretor do INPA, Henrique dos Santos Pereira, expressou sua satisfação com a parceria e destacou a importância da educação ambiental para o desenvolvimento sustentável.

“Com a assinatura do protocolo de intenções, o INPA e o Sidia iniciam uma parceria estratégica que visa fomentar a pesquisa, a inovação e a educação ambiental. A colaboração permitirá o desenvolvimento de projetos conjuntos, a troca de conhecimentos e a utilização de tecnologias de ponta para aprimorar a coleta, análise e transmissão de dados”, afirma.

Os projetos que serão desenvolvidos através dessa cooperação devem abordar áreas como a exploração sustentável de recursos naturais, soluções tecnológicas para a conservação da biodiversidade, e o fortalecimento da economia verde na Amazônia.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱